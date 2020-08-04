Safranbolu Kaymakamı Türköz göreve başladı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Türköz göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi ile Safranbolu Kaymakamlığı’na, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz atanmıştı. Türköz Kurban Bayramı’nın ardından görevine başladı. AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ve beraberindeki İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Türköz’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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