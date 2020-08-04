Kanyona uçan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona uçan ve içerisindeki iki kişinin yaralandığı otomobil, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Aşağıdana köyü istikametinden Gayza köyüne giden Yasin Ulusoy yönetimindeki 06 AE 3274 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkarak kanyona uçtu. Otomobil sürücü ile yanında bulunan Yasin Kaya yaralandı. Yaralılar, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kanyonda kalan otomobil için gün aydınlanınca kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kanyonda kayalık üzerinde asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla kurtarıldı.

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