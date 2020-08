Kanyonu çöp yuvasına çevirip gittiler UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, kanyonda piknik yapan vatandaşlar çöplerini arkalarında bırakarak gitti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde yer alan kanyonda piknik yapan vatandaşlar, çöplerini geride bırakarak gitti. Vatandaşların bıraktığı çöpler nedeniyle kanyon çöplük alanına döndü.

Konarı köyünde yer alan ve Orman İşletme Müdürlüğü uhdesinde bulunan doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan kanyona piknik yapmaya gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecek, plastik poşet, maske, pet ve cam şişe gibi birçok maddeyi çevreye attı. Piknik yapan ve suya girerek serinleyen vatandaşların bıraktıkları çöpler nedeniyle kanyon çöplük alanına döndü.

Konarı Köyü Muhtarı Mustafa Özşen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan pisliğe bir türlü engel olamadıklarını söyledi.

Alanın her yerine uyarı levhaları astıklarını ifade eden Özşen, "Kanyonumuz çok güzel bir yerde. Safranbolu'ya 10 kilometrelik mesafedeyiz. Yörük köyü ile komşuyuz, gelen giden üniversite öğrencileri had safhada, kamp yapanlar var, coğrafi yapı olarak güzel yerdeyiz. Ama ne yazık ki, gelen vatandaşlarımız gelirken ne güzel her şeylerini getiriyorlar, yemeye, içmeye ama giderken bunları çöp poşetlerine koyup alıp giden yok. Biz oraya uyarı levhaları da koyduk. Ne yaptıysak fayda etmedi, yıktılar, kırdılar. Çöp kovalarını atış poligonu yaptılar, masalar koyduk, masaları suyun içerisine koymuşlar. Ne yaptıysak muhtarlık olarak başarı elde edemedik. Muhtarlık olarak kiralamıştık mesire alanıydı. Daha sonra Özel İdare 'Biz yapacağız' diyerek onlar aldı. Belli bir zaman onlarda kaldı, onlarda bu şikayetlerde sonra bıraktı. Orman İşletmesi mesire alanından çıkardı. Sahipsiz bir durumda, biz yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Buranın sahiplerinin burayı gelip bir görmelerini istiyoruz" dedi.

Yaz aylarında her türlü başvuruyu yaptıklarını aktaran Özşen, şunları kaydetti:

"Gelir getirmediği için mi yetkililer buraya bakmıyor bilmiyoruz. Çöpleri daha önce İl Özel İdaresi alıyordu. Son zamanlarda tekrar almaya başladı ama içeri kadar giremiyor. Çöp kovasının olduğu yerden alıyor. Araçlardan yanaşamıyor. Daha ileride bırakıyorlar. Gelen personele 'ileriden al' desen adamın bir gününü alıyor. Zaten köylere yetişemiyor. Buraya Safranbolu Orman İşletmesi bir şekilde bakması gerekiyor, sahibi onlar. Yerin sahibi kimse o ilgilenecek. Sahibi olmadığın yere de çok fazla müdahale edemiyorsun."

