Safranbolu’da 1 milyon 947 bin liralık projenin çalışmaları başladı

Safranbolu Belediyesince hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen 1 milyon 947 bin 756 TL’lik "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" çalışmaları başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse basın mensupları ile bir araya gelerek "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" hakkında bilgi verdi.

Başkan Köse, konuşmasında, 50 yıl boyunca hizmet veren sanayi bölgesinde alt yapı tesislerinde meydana gelen yıpranmaların hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Yeni işletmelerle sürekli gelişen bu bölgede alt yapıların kapasitesinin yetersiz olması da olumsuzlukları meydana getirdiğini ifade eden Köse, “Bu olumsuzluklar sanayi bölgemizde alt yapının iyileştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Belediyemiz olarak sanayi bölgesinin alt yapısının iyileştirilmesi amacıyla bir proje hazırlanmış ve BAKKA’ya verilmiştir. BAKKA tarafından değerlendirme sonucunda da projemiz hibe almaya hak kazanmıştır” dedi.

Proje bütçesinin 1 milyon 947 bin 756 TL olduğunu açıklayan Köse, 1 milyon 460 bin 817 TL’sinin BAKKA tarafından karşılanacağını söyledi.

Proje çalışmaları kapsamında sanayi alt yapısının iyileştirileceğini dile getiren Köse, şunları kaydetti:

“Çalışma süremiz 18 aydır. Çalışmalarımıza 26 Haziran 2020 itibariyle de başladık. Bu kapsamda 871 metre kanalizasyon şebekesi, 3297 metre su şebekesi ve 456 metre yağmur suyu drenaj şebekesi imalatı yapılacak. 3137 metre asfalt yol kaplaması yapılacaktır. Ayrıca geri dönüşüm katı atıkların depolanması için 50 metreküplük iki adet katı atık geri dönüşüm depolama alanı yapılacaktır. Bu proje çalışmalarında Karabük Üniversitesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası iştirakçi olarak yer almaktadır. Ben bu hibe projesinin desteklenmesinde vali beye, BAKKA yönetimine teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.