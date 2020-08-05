Seyir halindeki otomobil yol çizgi aracına çarptı: 1 yaralı

Karabük’te seyir halindeki otomobilin yol çizgi çalışması yapan kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SafranboluKarabük karayolu Şehit Ataşe Reşat Bulvarı’nda meydana geldi. M.M.Ç (20) yönetimindeki 41 LB 894 plakalı otomobil Çevre yolu Sanayi Kavşağı istikametinden Namal Kavşağı istikametine seyir halinde iken yine aynı istikamette yol çizgi çalışması yapan araca çarpmamak için sola manevra yaptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Ö. S.’ın (40) kullandığı 37 RE 886 plaka sayılı aracın sol yan kapı kısımlarına çarparak aracının hakimiyetini kaybeden sürücü M.M.Ç isimli sürücüsü karayolları çizgi çalışması yapan ve karayollarına ait M.E (54) yönetimindeki 34 KL 9887 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 aracın karıştığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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