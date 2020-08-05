Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı 

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Yasin ALDEMİRYENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Yenice ilçesi Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 14 KH 692 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen 07 AKP 934 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. 3 yaralı, kaldırıldıkları Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2020-08-05 19:06:25



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