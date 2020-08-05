Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada olay yerinde yaşamını yitirenlerin otomobil sürücüsü Kemal Can Erdoğan ile İlayda Erdoğan olduğu, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde ölen kişinin ise Azize Erdoğan olduğu belirlendi. Kamyonetin sürücüsü Saim Güler ve Emre Balahoroğlu ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR
2020-08-05 19:49:51
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