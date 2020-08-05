Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada olay yerinde yaşamını yitirenlerin otomobil sürücüsü Kemal Can Erdoğan ile İlayda Erdoğan olduğu, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde ölen kişinin ise Azize Erdoğan olduğu belirlendi. Kamyonetin sürücüsü Saim Güler ve Emre Balahoroğlu ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2020-08-05 19:49:51



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