Karabük'te her yer denetleniyor

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince sorumluluk sahasında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve korona virüs (Covid19) önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Ekipler, Karabük dolmuş durakları, halk otobüsleri, pazar yerleri, iş yerleri, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeteryalar ve taksiler ile birçok yerde denetimlerine devam ediyor.

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