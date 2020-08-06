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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali tarihi belli oldu

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla yapılan "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" tarihi belli oldu.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali tarihi belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla yapılan "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" tarihi belli oldu.
Safranbolu Belediyeden yapılan açıklamada, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin 2527 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
Yapılan açıklamada, korona virüsün (Covid19) birçok şeyi tecrübe etme imkanı sağladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ve zorunlu yeni bir yaşam tarzı ile bizleri tanıştıran Covid19 pandemi süreci birçok şeyi tecrübe etmemizi sağladı. Kültür, tarih ve sanata en çok yakışan UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'muz da bu süreci deneyimleyerek hafızasına aldı. 20 yıldır aralıksız olarak devam eden Türkiye'nin ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, normalleşme süreci koşullarına uygun biçimde bu yıl da yolculuğuna ara vermeden devam edecek ve 2527 Eylül tarihleri arasında 21. kez kapılarını dünyaya açacak. Ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık' olan festivalimizin bu yılki yan teması ise 'Kent Hafızası' olarak belirlenen festivalde pandemi sebebiyle belgesel film gösterimleri, ödül töreni gibi belkemiği etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlandı. Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası belgesel film dalında farklı kategorilerde yarışmalar ve bu yıl ulusal dalda planlanan fotoğraf yarışmasını düzenliyoruz. Düzenlenen belgesel film yarışması başvuruları ile ilgili detayları www.filmfreeway.com www.altinsafran.org www.safranbolu.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından, fotoğraf yarışmamızla ilgili detaylara ise www.tfsf.org.tr, www.altinsafran.org www.safranbolu.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Safranbolu, 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimize ve eşsiz kentimizin tarihi atmosferine tüm belgesel film, belgesel fotoğraf ile sanat ve tarih tutkunlarını bekliyoruz."

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