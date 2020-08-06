Tarihi kentte sosyal mesafeli açık hava sinema geceleri yapılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sosyal mesafeli açık hava sinema gösterimleri yapılacak.

Safranbolu Belediyesi kültür etkinleri kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" yapılacak. Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile 35 milimetre analog özellikte 10 filmin perdeye yansıyacağı sinema geceleri, ahşap evler diyarı Safranbolu'da uzun bir aradan sonra yeniden hayat bulacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, pandemi sürecinde ara verilen fiziki kültürel ve sanatsal etkinliklere, normalleşme kurallarına uygun planlanan açık havada nostalji filmler ile dönüleceğini söyledi.

Açık Hava Sinema Gecelerinin, Tarihi Çarşı’da bulunan Cinci Han ile başlayacağını, Harmanlar mevkisinde arabalı film gösterimi ile son bulacağını ifade eden Köse, "Sosyal mesafe kurallarına uyularak başlatılacak açık hava sinema etkinliklerinde, vatandaşlarımız temiz havada huzurla Türk sinemasının seçkin filmlerini seyretmenin tadını çıkaracak" dedi.

Başkan Köse, ilk ve son gece dışındaki gösterimlerin halka açık olarak Misakı Milli Meydanı’nda gerçekleşeceğini belirterek, Misakı Milli Demokrasi Meydanı’nda devam edecek olan Açık Hava Sinema Gecelerinin 19 Ağustos’ta arabalı açık hava gösterimi ile final yapacağını, son gösterim ile ilgili bazı sürpriz detayların açıklanacağını kaydetti.

Safranbolu'nun yöresel önemli içeceklerinden Bağlar Gazoz’un da sponsorluk desteği verdiği Açık Hava Sinema Gecelerinin; Yavuz Turgul’un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Türk sinemasının unutulmaz eseri "Muhsin Bey" ile başlayacağı belirtildi.

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