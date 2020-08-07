Yavru kedi sıkıştığı yerden telefonla kedi sesi dinletilerek kurtarıldı

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Karabük’te, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren kediye cep telefonundan kendi sesi dinletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kedi kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi’nde bir ilaçlama firmasına ait park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Özdemir, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyunca itfaiyeye durumu bildirdi. Gelen ekipler cep telefonundan kedi sesi dinlettiği kedinin yerini tespit ederek çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Boş bir alana bırakılan yavrunun yanına anne kedinin geldiği görüldü.

Mehmet Ali Özdemir, kedinin sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı için mutlu olduklarını belirtti.

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