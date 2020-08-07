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Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliğine Çebi atandı

İHA

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliği görevine Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, atandı.

Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliğine Çebi atandı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliği görevine Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, atandı.
Başhekimlik görevine başlayan Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'ye personel tarafından hayırlı olsun ziyaretleri yapıldı. Kısa süre önce Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimi Ahmet Ustaoğlu emekliye ayrılmıştı.

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