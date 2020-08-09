AK Partili vekiller asfalt çalışmalarını inceledi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık İlçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesi PelitcikBaşboyunduruk grup yolunda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve program dahilinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgiler veren Uzun, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık bir ay önce başladığımız asfalt çalışmalarında bugün itibari ile toplamda 30 kilometrelik çalışma gerçekleştirdik. Ekiplerinmiz yoğun ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Merkeze bağlı Saitler KöyüGölveren Köyü Grup yolu ile başladığımız asfalt çalışmamıza Eskipazar İlçemiz ile devam ettik. Şu an da asfalt çalışmalarımıza, Ovacık İlçemizde PelitcikBaşboyunduruk grup yolu ile devam ediyoruz” dedi.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş ise; özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

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