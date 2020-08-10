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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal Altın Safran Fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 21. kez düzenlenecek 21. Ulusal Altın Safran Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor.

Ulusal Altın Safran Fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 21. kez düzenlenecek 21. Ulusal Altın Safran Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor.
Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvuru koşulları, jüri ve şartname detayları açıklandı.
Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, başvuruların 6 Eylül 2020’ye kadar devam edeceği, yarışmaya sadece www.altinsafran.org adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenen eserlerin kabul edileceği belişrtildi.
Baskı, CD/DVD veya email ile katılımın kabul edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yarışmaya katılım ücretsizdir. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri 21. Ulusal Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekretaryası, Safranbolu Belediyesi personeli ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek manipülasyonlar yapılmamış olmalıdır. Bu tarz fotoğraflar yarışma dışı tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır
Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150300 dpi çözünürlükte, 712 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den küçük ve 3 Mb'den de büyük olmamalıdır. Teknik şartnamenin diğer detaylarına TFSF ve Altın Safran web sitelerinin başvuru linkinden ulaşılabilir."

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