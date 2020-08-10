Otobüs kazasında ölen kadın toprağa verildi 

Yasin ALDEMİRSAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- İSTANBUL'da, otobüs kazasında hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu (59), Karabük´ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Dün, Karabük'ten İstanbul'a giden otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 25 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu´nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Karabük´ün Safranbolu ilçesine getirildi. Safranbolu Ulu Camii´nde kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Sütçüoğlu´nun ailesi ve yakınları katıldı. Mualla Sütçüoğlu kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-08-10 19:37:50
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