Bartın Üniversitesi 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bıraktı

Bartın Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

Dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları 2020 Temmuz sıralaması açıklandı. Bartın Üniversitesi, 2017’den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardı. 2017 yılındaki sıralamada 7 bin 37’nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2020 Temmuz ayında açıklanan sıralamada ise 3 bin 879 basamak yükselerek dünya genelinde 3 bin 158’inci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi boyut (kurum bilgi paylaşımı) göstergesinde 2 bin 838’inci sırada, görünürlük (web içeriği) göstergesinde 8 bin 234’üncü sırada, açıklık (en çok alıntı yapılan araştırmacılar) göstergesinde bin 901’inci sırada ve mükemmeliyet (20142018 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 26 disiplinde en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısı) göstergesinde ise 3 bin 191’inci sıradaki yerini aldı. Bartın Üniversitesi sıralanan Türkiye’deki 217 yükseköğretim kurumu arasından da 94’üncü basamakta yer aldı.

Bartın Üniversitesi, Webometrics’te gösterilen başarıyla birlikte araştırma performansı, yenilik girdileri ve webdeki görünürlük aracılığı ile sosyal etki faktörleri olmak üzere 3 gösterge grubunda dünya üniversitelerini sıralayan SCImago Kurumlar Sıralaması (SIR) bu yıl ilk defa sıralamaya değer bulunan üniversiteler arasına girdi.

SCImago sıralamasına hızlı bir giriş yapma başarısı gösteren Bartın Üniversitesi, sıralanan 3 bin 897 yükseköğretim kurumu arasından Amerika, Rusya ve Çekya gibi ülkelerden 12 üniversite ile birlikte 800’üncü sırayı paylaştı.

Bartın Üniversitesi yayın sayısını 3 yılda 2 kattan fazla arttırdı

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bağımsız bir haber portalı tarafından yayınlanan Türkiye’deki devlet üniversitelerinin “Web Of Science” aracılığıyla uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergelerde Bartın Üniversitesi yükselişini sürdürüyor. Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 69’uncu sırada, 2018 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 44’üncü sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasından 24’üncü sıraya yerleşti.

Yapılan sıralamaya göre 2017 yılında 125 uluslararası yayını bulunan Bartın Üniversitesi, 2018 yılında bu sayıyı 178’e, 2019 yılında ise 257’ye çıkarmayı başardı. Böylece 3 yılda yayın sayısını 2 kattan fazla arttırmayı başaran akademik insan kaynağı, 2018’den 2019’a kadar olan bir yıllık periyotta ise yayın sayısını yüzde 45 arttırdı. Farklı göstergeler üzerinden yapılan sıralamalarda sürdürülebilir bir yükseliş gösteren Bartın Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci başvuruları da rekor düzeyde artış gösterdi. 58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi olan Bartın Üniversitesi’nde 20202021 akademik yılındaki öğrenci alımı için yapılan ilk iki çağrıda 91 farklı ülkeden 9 bin 230 kişi başvuru yaptı" denildi.

“Bartın Üniversitesi sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor”

Üniversite olarak kalite çalışmalarını öncelediklerini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Uluslararası sıralamalardan biri olan QS tarafından yapılan 2019 Uluslararası Öğrenci Anketi sonuçlarını da aktaran Rektör Uzun, “Katılımcı öğrencilerin yüzde 32’si üniversite seçimlerinde, üniversitenin sıralamalarda iyi bir yerinin olmasının önemli bir faktör olduğunu ifade etmişlerdir. Sıralamalar öğrenciler açısından bilinçli tercih yapma konusunda önemli bir araç vazifesi görür. Bunun bilincinde nitelikli büyüme hedefiyle her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Kamuoyunun da ilgisini çeken bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Uluslararasılaşma temel hedeflerimizden birisidir”

Üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmalarda bölgeden başlayarak, ülke gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiğini de vurgulayan Rektör Uzun, “Uluslararasılaşma noktasında öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

