KARDEMİR'in yeni genel müdürü Utkanlar oldu

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi.

Reyhan Özkarar'ın KARDEMİR Genel Müdür Vekilliğini yürütürken şirketten ayrılma kararının ardından bu göreve Necdet Utkanlar getirildi.

Demir çelik sektöründe uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Utkanlar, Marzinc Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor.

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