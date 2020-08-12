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KARDEMİR 2020'nin ilk yarı yılında 267,8 milyon zarar etti KARDEMİR Yönetim Kurulu: "Açıklanan mali sonuçlara göre 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla aynı yılın 2. çeyreğinde satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 14,9 oranında artış kaydedilmiştir"

İHA

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), 2020 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk yarıyılı 323,6 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) ve 267,8 milyon TL konsolide dönem net zararı ile kapattı.

KARDEMİR 2020'nin ilk yarı yılında 267,8 milyon zarar etti KARDEMİR Yönetim Kurulu: "Açıklanan mali sonuçlara göre 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla aynı yılın 2. çeyreğinde satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 14,9 oranında artış kaydedilmiştir"

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), 2020 yılı ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk yarıyılı 323,6 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) ve 267,8 milyon TL konsolide dönem net zararı ile kapattı.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan salgının etkilerinin en yoğun şekilde hissedildiği ekonomilerin, Türkiye'nin demir çelik ticaretinde yüzde 50’den fazla paya sahip olan Avrupa ve Amerikan ekonomileri olduğu belirtildi.
Salgının sosyal hayat ve tüketim alışkanlıkları üzerinde oluşturduğu tahribatın pek çok endüstri kolunda olduğu gibi demir çelik sektöründe de ciddi belirsizlik ve dengesizliklere sebebiyet verdiğini ifade eden edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu etkilerin sonucunda talebe bağlı olarak uzun çelik fiyatlarında yaşanan düşüş trendi, mayıs ortasından bu yana gerek salgınla mücadele konusunda dünya genelinde ortaya çıkan farkındalık, gerekse ekonomilerin kademe kademe açılması sonucunda öncü göstergelere de yansımış, özellikle hurda ve nihai uzun çelik ürün fiyatlarında ortaya çıkan bir yükseliş sürecine işaret etmiştir. Bugün kamuoyuna açıklanan mali sonuçlara göre 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla aynı yılın 2. çeyreğinde satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 14,9 oranında artış kaydedilmiştir. Üretim rakamlarında ise ham çelik üretimi 2020 yılının ilk çeyreğine göre aynı yılın 2. çeyreğinde yüzde 14,8 azalarak 572 bin 704 tona ve nihai haddelenmiş ürün miktarı yüzde 17,9 azalarak 538 bin 730 tona düşmüştür. Covid19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren oluşturduğu etki, 2. çeyreğin ortasından itibaren yerini toparlanma emarelerine bırakmış ve kayıplar sektör ortalamalarına kıyasen asgari düzeyde yaşanmıştır."
"Hedeflere ulaşmak adına var gücümüzle ilerlemeye devam etmekteyiz"
KARDEMİR'in önce insan yaklaşımıyla, şirket içi insan sirkülasyonunu asgari düzeye indirmek adına vardiya sayısını geçici olarak 3'ten 2'ye düşürdüğü ve üretim hacmini nisanmayıs aylarında yaklaşık yüzde 1520 mertebesinde azalttığı aktarılan açıklamada, "Personel sayısında herhangi bir azaltmaya gidilmemiş olup haziran ayı ortasından itibaren üretim normal temposuna dönmüştür. Yılın 2. yarısında da sene sonunda hedeflenen satış hacmine ulaşmak adına üretim temposunun yılın ilk yarıyılına nazaran artırılması öngörülmektedir. Bu bağlamda 2019 yılının sonunda, 2020 için belirlenen hedeflere ulaşmak adına KARDEMİR olarak var gücümüzle ilerlemeye devam etmekteyiz. Şirket olarak son 10 yılda gerçekleşen ve mali değeri 1 milyar doları aşan yatırımlarımız karşılığında kullanılan uzun vadeli döviz kredileri ile ithal hammadde alımlarımız belli bir döviz pozisyon açığı oluşturmaktadır. Bu döviz pozisyon açığını kapatmak adına 2020 yılının 2. çeyreğinde mevcut bakiyeleri yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki döviz kredileri, öncekilerle uyumlu vadeler ve en uygun faiz oranlarıyla TL krediye dönülmüştür. Kredilerle ilgili yapılan bu işlemlerin yanı sıra yılın 2. çeyreğinde satış hacminde kaydedilen artış ve bu durumun nakit akışına oluşturduğu etki ile 2020 yılı haziran ayı itibarıyla yıl sonuna nazaran döviz pozisyon açığı kayda değer ölçüde azaltılmıştır. Bu durumun etkilerinin yılın 2. yarıyılında olumlu şekilde hissedileceği öngörülmektedir" denildi.
KARDEMİR'in salgın sürecini şirket içinde oluşturulan komiteler vasıtasıyla tüm riskleri yakinen takip ederek, proaktif yönetim anlayışıyla tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine öncelik vererek yönettiği vurgulanan açıklamada, "KARDEMİR'in, 2020 yılını finansal ve operasyonel açıdan en iyi bir şekilde tamamlayacağına olan inancımızı her zamankinden daha fazla bir şekilde korumaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami gayret ve desteğiyle hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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