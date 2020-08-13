Sokak ortasında tekme-tokat kavga

Karabük'te sokak ortasında çıkan 2 ayrı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak ortasında karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine saldırdı. Dakikalarca süren kavgayı gören bir kişi gelip tarafları ayırmaya çalıştı. Diğer bir sokak kavgasında ise 2 grup tekmetokat birbirine girdi. Daha sonra sokak ortasında birbirini kovaladı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.