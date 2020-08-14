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BAKKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları açıklandı

İHA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları açıklandı.

BAKKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları açıklandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bakanlığa iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı.
Desteklenmesi uygun görülen projeler arasında Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin (ZESOB) "Maden Şehitlerinin Çocukları Maden Makinaları Üretiyor", Karabük'ün Eflani ilçesi belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor" ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Sayayı (ayakkabının yüzü, üst bölümü) Evlerde Üretiyoruz" projeleri yer aldı.

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