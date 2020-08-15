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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Yüksel’e tepki

İHA

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, sosyal medya üzerinden gazetecilere hakaret ve küfür içeren mesajları ortaya çıkan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel için kınama mesajı yayımladı.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Yüksel’e tepki

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, sosyal medya üzerinden gazetecilere hakaret ve küfür içeren mesajları ortaya çıkan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel için kınama mesajı yayımladı.
Yazılı olarak yayımlanan mesajda, “Kardemir Karabükspor’un ne olduğu belirsiz sözde Başkanı Mehmet Yüksel adında ki zat sosyal medya aracılığı ile birilerine servis ettiği yazının ekran görüntüsünün ayrı ayrı kişilere WhatsApp aracılığı ile paylaşıldığını gördük.Ne idüğü belirsiz bu kişinin uzun süredir Karabük’ün önemli değerlerine dil uzattığı, bu kentte yaşayan kişilerin bir çoğuna hakaret ve küfür ettiği gibi, son olarak ta bir gazeteci arkadaşımıza ve yine diğer gazetecilere küfür etmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Karabükspor’a başkan olduğu günden itibaren yaptığı dengesiz hareketlerle gündemden düşmeyen Mehmet Yüksel adında ki bu zatın Karabükspor Kulübü Başkanlığından derhal istifa etmesi gerekmektedir.Daha önce istifa edeceğini bildirip ancak bir türlü Karabükspor’un yakasını bırakmayan bu kişi hakkında değişik iddiaların da konuşulduğu, ayrıca yine Mehmet Yüksel adında ki bu kişinin çeşitli taahhütlerde bulunduğu halde işsiz kalan eski kulüp çalışanlarının da alacaklarını ödemediği yakından bilinmektedir. Karabük kamuoyu ile adeta alay eder gibi tavır ve davranışlarını sürdüren,çeşitli kişilere küfür,hakaretler edip son olarak ta sosyal medya görüntüsünden anlaşıldığı üzere basına küfür eden Mehmet Yüksel adında ki bu zatı Karabük Gazeteciler Cemiyeti olarak şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Yüksel ile birlikte kulüp yönetiminde görev yapan tüm yöneticileri acilen istifaya davet ettiklerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bir kulüp başkanına ve spor camiasına yakışmayan kişiliği ile kamu görevi yerine getiren ve aynı zamanda onurlu bir mesleği icra eden gazetecilere bu kadar kolay hakaret edip ve şerefine dil uzatabilmek cesaretini kendinde bulmak çok ciddi manada üzerine düşünülmesi gereken konulardır. Bu vesile ile Mehmet Yüksel ile birlikte kulüp yönetiminde görev yapan tüm yöneticileri acilen istifaya davet ediyoruz. İddia ediyoruz ki Karabük’ün çok önemli bir değeri olan bu kulübe kentin valisi, belediye başkanı ve ileri gelenleri sahip çıkacaktır. Karabük Emniyeti ve yargı kurumlarımızın kulübü bu hale getiren gerek daha önce, gerekse şuanda ki şahıslar ile ilgili gereğini biran önce yapacağına dair inancımız tamdır. Umarım bu ve bunun gibi kişiler bu kenti biran önce terk eder ve bir daha tünelden içeriye girmezler."
Ayrıca kentte faaliyetlerini sürdüren Anadolu Spor Gazeteciler Derneği ile Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği de bir açıklama yaparak Başkan Yüksel'e tepkilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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