Safranbolu'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında "Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Türköz’ün yanı sıra Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği katıldı.

Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, Kaymakam Türköz tarafından yangına sebebiyet verebilecek orman alanlarına yakın, yerleşim yerleri ile mesire alanlarının haritalandırılması ve kurumların koordinasyonu ile ilgili gerekli talimatlar verildi.

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