Yenice İlçe Jandarma Komutanı Arıkan göreve başladı

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Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan, görevine başladı.

Yenice İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Deniz Dönmez’in Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmasıyla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bir buçuk ay Jandarma Teğmen Emirhan Bedir vekalet etti. Son yapılan atamalarla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan atandı.

Yüzbaşı Arıkan Yenice’deki görevine başladı.

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