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KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi açıklaması KARDEMİR: "Bina taşıyıcılarının sağlamlığının sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyor ve üretim faaliyetlerimizi de bu bilinç ile gerçekleştiriyoruz"

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.

KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi açıklaması KARDEMİR: "Bina taşıyıcılarının sağlamlığının sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyor ve üretim faaliyetlerimizi de bu bilinç ile gerçekleştiriyoruz"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, yapılarda kullanılan temel malzemelerdeki 'kalitesiz ürünlerin' deprem gibi ağır bir afetin daha da yıkıcı olmasına sebep olduğu belirtildi. Türkiye'yi derinden etkileyen ve büyük izler bırakan 21 yıl önceki 17 Ağustos depreminden sonraki süreçte yıkıcı depremlerin olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Büyük bir deprem coğrafyası üzerinde kurulu olan ülkemizde 17 Ağustos ne bir ilk ne de bir sondu. Doğa şartlarına uyum sağlamak ve onunla mücadele etmek insanlık tarihinin yaradılışından beri süregelen bir durumdur. İnsanlık, doğanın nimetlerinden faydalandığı gibi zor şartlarına da adapte olmayı her zaman amaç edinmiştir. Özellikle 17 Ağustos tarihinden bir gün sonra anladık ki yapılarda kullanılan temel malzemelerdeki 'kalitesiz ürünler' deprem gibi ağır bir afetin daha da yıkıcı olmasına sebep olmuştu. Binaları taşımakta zorlanan temeller, insanların üzerine yıkılan kolon ve kirişler ülkemizin yapı sektörünün o zamanlarda içinde olduğu durumu gözler önüne sermişti. Çeliğin kalitesini arttırmak KARDEMİR için her zaman en büyük hedef olmuştur. Doğrudan ya da dolaylı olarak insan sağlığını ve yaşamını etkileyen tüm çelik ürünlerimizin içinde en önemli grubu da 'yapı çelikleri' oluşturmaktadır. Bina taşıyıcılarının sağlamlığının sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyor ve üretim faaliyetlerimizi de bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. Betonarme binalarda kullanılan inşaat çeliğimizin sağlamlığı, 83 yıllık köklü geçmişimizden ve üretim hafızamızdan gelmektedir. Öyle ki kuruluşumuzdan bu yana inşaat çeliği ile birçok yapıda yer aldık ve yer almaya da devam ediyoruz. İnşaat çeliğimizin yanı sıra günümüz modern yapı sektörünün bir diğer kolunu da çelik konstrüksiyon binalar oluşturmaktadır. Düşük maliyet ve hızlı montaj gibi ekonomik kolaylıklarının yanı sıra; çelik binaların sahip olduğu 'yüksek esneklik kabiliyeti', depremlerde önemli dersler vermektedir. Bu sebeple KARDEMİR olarak bir kez daha yapı sektörü üreticilerine kaliteli çelik ve kaliteli diğer yapı malzemeleri kullanımı konusunda vurgu yapıyoruz. 17 Ağustos depreminde ve yaşadığımız diğer tüm depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, deprem sonrası enkaz çalışmalarında görev alan tüm kamu çalışanlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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