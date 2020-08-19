Çaldığı otomobille kaza yaptı, yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı otomobille kaza yaptı, yaralandı

DHA

Çaldığı otomobille kaza yaptı, yaralandı


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çaldığı otomobille kamyonete çarpan Serdar D. (22) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar D., 78 SB 094 plakalı otomobili çalıp, Safranbolu'dan Karabük yönüne gitmeye başladı. Serdar D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Mehmet Akif A. yönetimindeki 78 AF 422 kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Serdar D.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Serdar D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyonet sürücüsü Mehmet Akif A. otomobilin karşı şeride geçeceğini anladığını, kaçmaya çalıştığını fakat çarpışmadan kurtulamadığını belirterek hayatını emniyet kemerinin kurtardığını söyledi.
Çalınan otomobilin sahibi İbrahim Susoy, kazadan sonra polisin kendisini arayıp otomobilinin kazaya karıştığını ve arabasının çalındığını polis aradıktan sonra fark ettiğini söyleyerek, polise ifade verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-08-18 23:20:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları alındı
YEREL HABERLER 28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları ...
Çaldığı otomobille kaza yaptı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işyerinin önünden çaldığı otomobille kaza yapan şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çaldığı otomobille kaza yaptı Karabük'ün Safranbolu ...
Vali Gürel, İHA ziyaretinde koronavirüsle mücadeleyi aktardı
YEREL HABERLER Vali Gürel, İHA ziyaretinde koronavirüsle mücadeleyi ...
Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet Ali Şahin'e yakışır"
YEREL HABERLER Altınöz, "Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığı Mehmet ...
Kesilen ağacın çarptığı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kesilen ağacın çarptığı genç hayatını kaybetti
Başkan Vergili: “Mehmet Ali Şahin KARDEMİR’de problemleri ortadan kaldırır”
YEREL HABERLER Başkan Vergili: “Mehmet Ali Şahin KARDEMİR’de ...
AK Partili vekillerden Türköz'e ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili vekillerden Türköz'e ziyaret
Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar
YEREL HABERLER Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar
KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi açıklaması KARDEMİR: "Bina taşıyıcılarının sağlamlığının sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyor ve üretim faaliyetlerimizi de bu bilinç ile gerçekleştiriyoruz"
YEREL HABERLER KARDEMİR'den 17 Ağustos depremi ...
Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı Karabükspor'un eski Başkanı Mehmet Aytekin, mevcut başkana seslendi: “Gel kongre kararı al, ben adayım”
YEREL HABERLER Karabükspor'da eski başkan yeniden aday olduğunu ...
Yenice İlçe Jandarma Komutanı Arıkan göreve başladı
YEREL HABERLER Yenice İlçe Jandarma Komutanı Arıkan göreve başladı
Karabük'te orman yangınlarına karşı önlem alındı
YEREL HABERLER Karabük'te orman yangınlarına karşı önlem alındı
Abdullah Ören, İtfaiye kampanyasına 10 bin TL ile katıldı
YEREL HABERLER Abdullah Ören, İtfaiye kampanyasına 10 bin TL ile ...
Kaymakam Türköz'e ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Türköz'e ziyaret
İlçenin en kalabalık köyünde karantina sona erdi
YEREL HABERLER İlçenin en kalabalık köyünde karantina sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X