Başkan Kıraç’tan, Akbaş’a hayırlı olsun ziyareti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç ve il yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Nevzat Akbaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Milli Eğitim Kurumunun önemine değinen Kıraç, Covid19 sürecinde büyük bir özveriyle eğitimortaöğretimi aksatmamaya çalışan öğretmenlere Nevzat Akbaş Beyin şahsında teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaş ise Kıraç ve beraberindekilere teşekkür etti.
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