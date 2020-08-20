Devrilen beton mikseri alev aldı

Yasin ALDEMİR /SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜKKastamonu yolunda sürücüsünün viraja hızlı girdiği iddia edilen beton mikseri devrildikten sonra alev aldı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde, Karabük-Kastamonu yolu Çerçen köyü yakınlarında meydana geldi. Çerçen köyü yönüne giden Umut S. (36) yönetimindeki 78 AAS 542 plakalı beton mikseri, iddiaya göre sürücüsünün hızla viraja girmei sonucu devrildi. Devrilen beton mikseri bir anda alev aldı. Şoför kazadan yara almadan kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. iİtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yanan beton mikseri sönrüldü. Olay yerine çağrılan vinç ile dolu beton mikser yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2020-08-20 21:22:49
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