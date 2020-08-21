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Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece yarısı D-030 Karabük-Kastamonu karayolu İl Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Muhammed H.Ö. yönetimindeki 78 BZ 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Afganistan uyruklu Abdul Fattah Abdul Rasheed yönetimindeki 37 MA 0089 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü Muhammet H.Ö ve yanındaki İlkan B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2020-08-21 10:43:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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