Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Karabük’ün Eflani içesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Eflani istikametine seyreden Ö.V. (37) idaresindeki 78 SP 856 plakalı otomobil, K.C. (50) idaresindeki 37 LB 837 plakalı Tofaş marka otomobile Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinden tali yola dönmek istediği sırada çarptı. Kazada K.C. ve C.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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