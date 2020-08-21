Sosyal mesafeli şampiyonluk kutlaması

Karabük 1. Amatör Ligi’nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Karabük Köyü Spor Kulübü, şampiyonluğunu sosyal mesafeye dikkat ederek kutladı.

Karabük’ü BAL (Bölgesel Amatör Lig) Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan Karabük Köyü Spor Kulübü, Karabük Köyü Mahallesi’nde bulunan DemirÇelik 50. Yıl İlkokulu bahçesinde şampiyonluğunu kutlarken Kontrollü Sosyal Hayat Kuralları'na uygun hareket etti.

Karabük 1. Amatör Ligi Korona virüs (Covid19) salgını dolayısı ile PlayOff müsabakaları ertelenmişti. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) BAL Ligi’ne yükselecek takımın kura ile belirleneceğini açıklamasının ardından Karabük 1. Amatör Lig A Grubu’nu lider olarak tamamlayan Karabük Köyü Spor Kulübü ile Karabük 1. Amatör Lig B Grubunu lider olarak tamamlayan Karabük 1937 Spor Kulübü kura çekimine katıldı. Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde Karabük Köyü Spor Kulübü şampiyon oldu ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e yükselmeye hak kazandı.

Karabük Köyü Spor Kulübü Başkanı Güray Korkut, kutlamalarda Kontrollü Sosyal Hayat kurallarına ellerinden geldikçe riayet ettiklerini belirterek, "Gönül isterdi ki; sosyal mesafeye hiç gerek olmadan, iç içe, hep beraber, heyecanla kutlama yapsaydık. Biz önlem almak zorundaydık. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. Devletimizin ön gördüğü kurallara, Sağlık Bakanı’mızın uyarılarına uymaya çalıştık. Bu doğrultuda da sıkıntılı bir kutlama geçmedi açıkçası. Arkadaşlarımız da bizi kırmadı. Memnunuz bu durumdan" dedi.

İlk senesinde Karabük 1.Amatör Ligi’nde şampiyon olmanın gururunu, sporcuların yaşattığını dile getiren Korkut, “Biz bu kulübü kurarken geçen sene 1520 arkadaşımızla bir araya geldik. Karabük şehri için, Karabük Köyü Mahallesi için ne yapabileceğimizi düşündüğümüzde yıllardır hayalini kurduğumuz bir spor kulübü açmak için girişimlerde bulunduk. Bu kapsamda gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu mahallede daha önce yaşamış, işini eline almış, aile kurmuş; doktor, avukat, öğretmen, iş adamı, esnaf ve birçok kişi ile görüştük. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmaya çalıştık. Desteklerini istedik. Nitekim onlar da ellerinden geleni yaptılar. Biz de kulübümüzü kurduk. Sezon başında güçlü bir kadro oluşturma yönünde gerekli girişimler yaparak güzel bir takım meydana getirdik. Netice itibari ile bugüne geldik. Karabük Köyü Spor Kulübü’nün şampiyonluğunun ilan edildiği gündeyiz. İlk senesinde Karabük 1. Amatör Ligi’nde şampiyon olmanın gururunu, sporcu arkadaşlarımız bizlere yaşattı. Bir sezon boyunca bizi hiç yılmadan destekleyen yüce taraftarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Karabük kamuoyundan destek beklediğinin altını çizen Korkut, "Önümüzdeki sezon inşallah şehrimizi Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de temsil edeceğiz. O zaman için neler yapabileceğimizi düşünüp, konuşacağız. Bu konuda Karabük kamuoyundan desteklerini bekliyoruz. Bizden desteklerini çekmesinler. İlgilerini eksik etmesinler. Bu kulüp sadece futbol kulübü olarak değil, Karabük’e ve Karabük gençliğine hizmet eden bir spor kulübü olacaktır. Bu konuda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gerekli müracaatlarımızı yaptık. Pandemi sebebiyle aksaklıklar oldu ve ara vermek zorunda kaldık. En kısa zamanda da farklı branşlarda Karabük gençliği için biz var olmaya devam edeceğiz. Tüm taraftarımıza, tüm mahallemize ve tüm sporseverlere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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