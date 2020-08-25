Kazada yaralanan özel harekatçı görevine dönmek için gün sayıyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hakkari ili Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan Özel Harekat Polis Memuru Ahmet Erinç Ergün’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu olan ve tedavisine evinde devam edilen Özel Harekat Polisi Ahmet Erinç Ergün’ü ailesiyle birlikte kaldığı Safranbolu ilçesinde evinde ziyaret eden Vali Gürel sağlık durumu hakkında bilgiler alarak acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel Harekat Polisi Ahmet Erinç Ergün, en kısa sürede iyileşerek tekrar görevinin başına dönmek istediğini belirterek, Vali Gürel ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Vali Fuat Gürel’e, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

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