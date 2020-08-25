Karabük'te hayırseverlere madalya ve beratları verildi

Karabük Valiliği tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları verildi.

Milli harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışta bulunan kuruluş ve vatandaşlara berat ve madalyaları TSKGV Karabük Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı Vali Fuat Gürel ve TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan tarafından takdim edildi.

Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptıkları bağıştan dolayı, Karabük Bölgesi Ormancılık Kooperatif Birliği adına Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kaplan ve Yönetim Kurulu üyelerine Altın Madalya ve Berat Belgesini, iş insanı Pehlivan Baylan’a gümüş madalya ve berat belgesini ve hayırsever ŞerifeMehmet Başkaya’ya bronz madalya ve berat belgesini takdim eden Vali Gürel, anlamlı bağışlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının, belli oranda maddi destekte bulunan kurum ve kişilere belge ve madalyalar gönderdiğini ifade eden Vali Gürel, "Bugün bağışçılarımız SS. Karabük Bölgesi Ormancılık Koop. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kaplan ve Yönetim Kurulu üyelerine, Pehlivan Baylan ve ŞerifeMehmet Başkaya’ya madalya ve berat belgesini TSK Güçlendirme Vakfı adına takdim etmekten onur duyuyorum, bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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