Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Merkeze bağlı Ödemiş Köyü mevkisinde meydana geldi. Muzaffer Yaşar’a ait dana 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Hayvanını arayan Yaşar, ses duyması üzerine baktığı kuyuda danasının olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile danayı çıkartamayan Yaşar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Karabük Belediyesi’ne ait ekipler, düşme sonucu ayakta durmakta zorlanan danayı belinden bağladıkları halatla bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.