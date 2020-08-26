Belgesel Film Yarışması başvurusunda son hafta

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Safranbolu Belediyesi, 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması başvuru sürecinde son haftaya girildiğini bildirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen belgesel film yarışmasına başvurular devam ediyor. Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, başvuruların 30 Ağustos'ta sona ereceği ifade edildi. Belgesel film yarışması başvuruları ile ilgili detaylara www.filmfreeway.com, www.altinsafran.org ve www.safranbolu.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği ifade edilirken, sonuçların 2427 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde açıklanacağı belirtildi.

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