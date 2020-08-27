Safranbolu'da kaçak sigara operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da kaçak sigara operasyonu

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 51 kilo tütün ve satışa hazır halde 350 paket makaron sigara ele geçirildi.

Safranbolu'da kaçak sigara operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 51 kilo tütün ve satışa hazır halde 350 paket makaron sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde yaptığı operasyonda 51 kilogram tütün ve satışa hazır halde 350 paket içi dolu makaron sigara ele geçirdi.
Olayla ilgisi olan R.A, C.A, K.B ve İ.D yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen tütün ve makaron sigaralar imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel'den gazi Doğancı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Gürel'den gazi Doğancı'yı ziyaret etti
Çöplükte çıkan yangın sonrası şehri pis duman kapladı Şehri kaplayan duman ve pis koku nedeniyle nefes almak zorlaştı
YEREL HABERLER Çöplükte çıkan yangın sonrası şehri pis duman ...
Karabük'te düğünler, 2 saatle sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Karabük'te düğünler, 2 saatle sınırlandırıldı
Karabük'te 65 yaş ve üstüne toplu taşıma kısıtlaması
YEREL HABERLER Karabük'te 65 yaş ve üstüne toplu taşıma kısıtlaması
Başkan Yıldırım, içme suyu çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, içme suyu çalışmalarını inceledi
Belgesel Film Yarışması başvurusunda son hafta
YEREL HABERLER Belgesel Film Yarışması başvurusunda son hafta
Safranbolu'nun 2050'ye kadar su problemi olmayacak
YEREL HABERLER Safranbolu'nun 2050'ye kadar su problemi olmayacak
Altın Safran Fotoğraf Yarışması başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Altın Safran Fotoğraf Yarışması başvuruları sürüyor
Tartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca kaza yaptılar
YEREL HABERLER Tartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca kaza ...
Yerli ve milli lokomotifler KARDEMİR'de çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Yerli ve milli lokomotifler KARDEMİR'de çalışmaya ...
3 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen danayı itfaiye ...
Karabük'te hayırseverlere madalya ve beratları verildi
YEREL HABERLER Karabük'te hayırseverlere madalya ve beratları ...
Kazada yaralanan özel harekatçı görevine dönmek için gün sayıyor
YEREL HABERLER Kazada yaralanan özel harekatçı görevine dönmek için ...
KBÜ’de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek Sınavı başladı
YEREL HABERLER KBÜ’de, Covid-19 önlemleri altında BESYO Özel Yetenek ...
Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanına ziyaret
AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Malazgirt Zaferi mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Altınöz'den Malazgirt Zaferi ...
PRODES kapsamında onaylanan iki proje imzalandı
YEREL HABERLER PRODES kapsamında onaylanan iki proje imzalandı
Özel barınma hizmeti veren kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi
YEREL HABERLER Özel barınma hizmeti veren kurumlar Gençlik ve Spor ...
Keltepe Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek
KARDEMİR'den eski genel müdüre plaket
YEREL HABERLER KARDEMİR'den eski genel müdüre plaket

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X