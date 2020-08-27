Çöp toplama alanındaki yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı



Yasin ALDEMİRKARABÜK,(DHA)KARABÜK´ün Aşağı Kızılca Ören köyü yakınındaki çöp toplama alanında yangın çıktı. Yapılan müdahaleyle alevlerin ormana sıçraması önlenerek, yangın kontrol altına alındı.

Karabük´ün merkez ilçesine bağlı Aşağı Kızılcaören köyü mevkisinde bulunan çöp toplama alanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Karabük Belediyesi´ne ait çok sayıda itfaiye aracı, kepçe ve kamyon ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözle alevlere müdahale etti. Alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması çalışmayla önlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle kent geneli zaman zaman duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2020-08-27 16:08:09



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