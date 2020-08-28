4 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi yaralandı

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Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen Yasin A., yaralandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Kordon Park kenarında yürüyüş yapan Yasin A. iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin A.'ya ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Sağlık ve AFAD ekiplerince dere yatağından çıkarılan Yasin A., tedavisi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2020-08-28 00:17:02



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