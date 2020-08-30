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Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümü etkinlikleri

İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.

Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümü etkinlikleri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.
Covid19 salgın hastalığı nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre yapılan törene; Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti il temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Fuat Gürel ile Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Kent Meydanında düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajının okunması ile sona erdi.
5000 Evler Şehitliğinde şehitler için okunan Kuran'ı Kerim Tilaveti ve yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve beraberindeki il protokolü tarafından şehitliklere karanfil bırakılması ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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