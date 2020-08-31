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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı

İHA

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin il dışına çıkması kısıtlandı.

Karabük'te kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin il dışına çıkması kısıtlandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Kontrollü sosyal hayat döneminde salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızının göz önünde bulundurularak mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, "Yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanmasına, ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılmasına, ikamet adreslerine dönüşlerinde ise kişinin en az 7 gün evde karantinada kalmasına (bu sürenin yine kişinin yıllık izninden düşülmesine), hastalık bulgusu gösteren personelin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasına ve belirtisi bulunmayan personelin iş başı yapmasına, il dışına çıkan kurum amirlerinin il dışından dönüşlerinde 7 gün evde karantinada kalıp kalmayacakları hususunda vali ve kaymakamlarımızın karar vermesine, kurumlarda çalışan ve yaptığı görevi bir başkasının üstlenmesinin zor olduğu kritik görevdeki personellerin il dışından dönüşlerinde 7 gün karantinada kalıp kalmamalarına ise kurum amirlerinin karar vermesine, pandemi sürecinde hastalıkla mücadelede hizmette herhangi bir aksama olmaması için sağlık personelinin bu uygulamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi.
Hastalık ya da hasta refakati nedeniyle günübirlik il dışına çıkmak zorunda kalan personelin ve kurumları tarafından günübirlik il dışına
görevlendirme yapılan personel ile Hıfzıssıhha Kurul Kararının yayınlandığı tarihten önce il dışına çıkmış olan personelin kente geri dönüşlerinde bu uygulamadan muaf tutulmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uygulamadan muaf tutulan tüm personellerin işyerlerine döndüklerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermelerine ve hastalık belirtisi hissettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına, alınan bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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