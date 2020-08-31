Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkışı yasaklandı



Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)KARABÜK'te kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı. Sağlık personeli, yasaktan muaf tutuldu.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personelin il dışına çıkmalarını yasakladı. İl dışına çıkmaları zorunlu olan personel, kurum amirlerinden yazılı onay alacak. Dönüşlerinde ise yıllık iznini il dışında geçirenler de dahil en az 7 günlük ev karantinası uygulanacak. Bu süre yıllık izin sayılacak.

Karabük İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu'nca alınan kararda, "İlimiz kamu, kurum ve kuruluşlarında aktif görevde bulunan ya da esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin (yıllık izinde oldukları süre hariç) il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise kurum amirlerinden yazılı onay almalarına, dönüşlerinde ise (yıllık iznini il dışında geçirenler dahil) en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmalarına ve bu sürenin yıllık izinden sayılmasına, yazılı onay almadan il dışına çıkan personele ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai müeyyide uygulanmasına, ayrıca kurumları tarafından disiplin soruşturması açılmasına, ikamet adreslerine dönüşlerinde ise kişinin en az 7 (yedi) gün evde karantinada kalmasına (bu sürenin yine kişinin yıllık izninden düşülmesine), hastalık bulgusu gösteren personelin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasına ve belirtisi bulunmayan personelin işbaşı yapmasına, İl dışına çıkan kurum amirlerinin il dışından dönüşlerinde 7 (yedi) gün evde karantinada kalıp kalmayacakları hususunda vali ve kaymakamlarımızın karar vermesine, kurumlarda çalışan ve yaptığı görevi bir başkasının üstlenmesinin zor olduğu kritik görevdeki personellerin il dışından dönüşlerinde 7 (yedi) gün karantinada kalıp kalmamalarına ise kurum amirlerinin karar vermesi" denildi.

SAĞLIK PERSONELİ BU UYGULAMADAN MUAF TUTULACAK

Sağlık personelinin yasaktan muaf tutulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sürecinde, hastalıkla mücadelede hizmette herhangi bir aksama olmaması için sağlık personelinin bu uygulamadan muaf tutulmasına, hastalık ya da hasta refakati nedeniyle günübirlik il dışına çıkmak zorunda kalan personelin (durumlarını belgelendirmek kaydıyla) ve kurumları tarafından günübirlik il dışına görevlendirme yapılan personel ile bu Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nın yayınlandığı tarihten önce il dışına çıkmış olan personelin geri dönüşlerinde bu uygulamadan muaf tutulmasına, uygulamadan muaf tutulan tüm personelin iş yerlerine döndüklerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına azami özen göstermelerine ve hastalık belirtisi hissettiklerinde derhal, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına, alınan bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir." DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2020-08-31 16:14:21



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