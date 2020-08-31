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Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)KARABÜK'te termometreler öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar serinlemek için gölgelik alanları tercih etti.

Karabük, öğle saatlerinde sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklığın ardından Karabük'te termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için ağaç altlarında otururken, bazıları ise çeşmelerde sık sık soğuk suyla elini yüzünü yıkadı. Ağaç altında serinlemeye çalışan Mevlüt Yetgin, "Bu sıcakta ağaçların altında hava alıyoruz. O kadar sıcak ki dışarı bile çıkamıyoruz. Sıcaktan kapalı mekanlara giremiyoruz, evin içerisinde zaten durulmuyor. Biz de böyle ağaçların altında gölgede oturuyoruz" dedi

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAKLIK UYARISI

Karabük Meteoroloji Müdürlüğü, yaptığı açıklamada öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2020-08-31 16:35:23



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