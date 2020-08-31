Karabük'te bir köy karantinaya alındı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Bayırdır köyünde 14 günlük karantina uygulanması kararı alındı. Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bayırdır köyünde 14 Eylül’e kadar giriş çıkışların sınırlandırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evlerinde tedavisi devam eden Covid19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köylerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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