Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST yarışmalarına hazır

Karabük Üniversitesi (KBÜ), “Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında teknoloji çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan ve dünyanın en büyük havacılık festivali haline gelen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 3 iddialı projeyle katılıyor.

KBÜ öğrencileri, Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Roket Yarışması ve Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 112 Eylül 2020 arasında Tuz Gölü’nde gerçekleşecek olan ‘Roket Yarışması’nda, Karabük Üniversitesinin Atalay ve Baybars Roket Takımları, ‘Alçak’ ve ‘Orta’ kategorilerinde finalde yarışacak.

Alçak İrtifa Kategorisinde yarışan Baybars Roket Takımı, 177 takım arasından 3’ncü olarak finale kalmaya hak kazandı. Baybars Roket Takımı tarafından tasarlanan ve üretilen Karaşahin Roketi; 1.66 metre boya, 18.31 kilogram toplam kalkış ağırlığına ve 174 m/s maksimum hız ile 1500 metre irtifaya ulaşacak şekilde üretildi. 7 kişiden oluşan ekibin danışmanlığını ise Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Ali Tahir Karaşahin yürütüyor. TEKNOFEST tarafından belirlenen Baybars Roket Takımının atış günü 24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Orta İrtifa Kategorisinde yarışan Atalay Roket Takımı ise 158 takım arasından 16’nci olarak finale kalmaya hak kazandı. Atalay Roket Takımı tarafından tasarlanan ve üretilen Mızrak Roketi; 2.75 metre boya, 27,75 kilogram toplam kalkış ağırlığına, 266 m/s maksimum hız ile 3000 metre irtifaya ulaşacak şekilde üretildi. 7 kişiden oluşan ekibin danışmanlığını Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Mızrak yürütüyor. Atalay Roket Takımının atış günü ise 13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Elektromobil araçlar kategorisinde “SafRun” yarışacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen sürdürebilir enerji ve çevre dostu araçların mücadelesi Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 16 Eylül 2020 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar danışmanlığında Protas Kulübü bünyesinde oluşturulan Protas ArGe takımı, “SafRun” ile Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na Elektromobil kategorisinden katılıyor. 70 km/h hıza ulaşabilen ve yüzde 80 yerlilik oranında hazırlanan batarya beslemeli elektrikli araç olan SafRun’un menzili yaklaşık olarak 80 kilometre. 8 kişiden oluşan Protas ArGe takımı, “SafRun” ile yarışmaya hazır.

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