Safranbolu yeni otobüslerle hizmet verecek

Safranbolu Belediyesi, 50 yıl aradan sonra 7 adet yeni otobüsü bünyesine katarak halka hizmet verecek.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 4 milyon lira yatırımla Safranbolu'nun dar sokaklarına uygun yapısı nedeniyle seçilen 8 metrelik, 6 adet kısa otobüs satın alınacak ve bir otobüs ise hibe olarak filoya katılacak.

Çevreye ve iklime daha uyumlu otobüslerin, engelli vatandaşların kullanımına göre tasarlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakıt harcamasında yüksek tasarruf sağlayan ve manevra kabiliyeti yüksek 8 metrelik 'kısa' otobüsler Safranbolu'nun dar sokaklarında hem trafik kazalarının önlenmesine hem de şehrin yapısının korunmasına yardımcı olacak. Safranbolu Belediyesi filosuna yaklaşık 4 milyon TL yatırımla katılacak 2020 model 6 otobüs ve aynı markamodel bir otobüs, Covid19 paketi sürücü kabini içeriyor. Ergonomisi ve uygun rakamları nedeniyle Devlet Malzeme Ofisi'nden alınacak araçların 10 yıl boyunca yedek parçada indirimi ve belediye personeline ücretsiz verimli sürüş eğitimi taahhüdü bulunuyor."

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de, "Çok uzun yıllar sonra; ikinci el olmayan, belediye yatırımıyla son model ve sıfır belediye otobüslerini alan yönetim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Filoya katılacak 7 yeni araç, başta engel sahibi olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Safranbolu sokaklarına uyumla çalışacak ve çevreye, iklime zarar vermeden halkımıza uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

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