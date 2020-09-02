KBÜ, Dünya sıralamasında Türkiye’de ilk 10’da

Times Higher Education (THE)’ın 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’e giren Karabük Üniversitesi, bugün açıklanan 2021 sıralamasında da ilk 1000 üniversite arasına girerek yerini korudu. Türkiye’de ise üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu Times Higher Education (THE)’ın 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralaması belli oldu. 93 farklı ülkeden 1500’den fazla üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada Karabük Üniversitesi, bu yıl da 8011000 bandında yer alarak “Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi” arasındaki yerini korudu.

“KBÜ, devlet üniversiteleri arasında ilk beşte”

Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 43 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye’den ilk 1000’e, 11 üniversite girerken Karabük Üniversitesi Türkiye genel sıralamasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girmeyi başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.