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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te bir apartman 14 gün karantinaya alındı

İHA

Karabük'te bir apartman 14 gün karantinaya alındı

Karabük'te, korona virüs (Covid19) vakaları tespit edilen apartman 14 gün karantinaya alındı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dostlar Sitesi Karanfil Apartmanı'nda birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayılarının fazla olması nedeniyle apartmanın 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.
Apartmana giriş ve çıkışların kısıtlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Apartman sakinlerinden kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın karantina süresince idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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