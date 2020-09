Vali Gürel YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilerle buluştu

Karabük Valisi Fuat Gürel, 20192020 eğitimöğretim yılında gerçekleştirilen YKS ve LGS sınavlarında Karabük'te ve ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıya Vali Gürel'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve dereceye giren öğrenciler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Dereceye giren öğrencilerle tek tek tanışarak kazandıkları üniversite, bölüm ve okullar hakkında bir süre sohbet eden Vali Gürel, “Karabük ili olarak Türkiye eğitim sistemi içerisinde belli bir yere sahip bir iliz ve gelenekselleşmiş başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu başarının tek taraflı olması mümkün değil üçlü saç ayağını oluşturan öğrenciler, öğretmenler ve velilerin el birliği ile bütünlük içerisinde çalışmalarından kaynaklanmaktadır.

İlimizdeki ekonomik sosyal hayatın belli bir düzeyde olması, KARDEMİR'in burada bulunması, geçmiş dönemden bugüne kadar ekonomimizin belirli oranda seyretmesi aynı zamanda eğitim düzeyimize de yansımakta ve her sene belirli düzeylerde başarı elde etmekteyiz. Sınav sonuç başarı ortalamalarında her yıl Türkiye ortalamalarının üzerindeyiz" dedi.

Bu başarının öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin büyük gayretleri ile ortaya çıktığını ifade eden Gürel, "Ben de bir veliyim ve benim oğlum da bu yıl üniversiteye yerleşti. Bugün burada sınavlarda üstün gayret göstererek üniversite sınavlarında alanlarında ilk üçe giren öğrencilerimiz ile liseye geçiş sınavlarında ilk beşe giren arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Sizleri ve sizlerin nezdinde tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Sizler disiplinli bir çalışmanın sonucunda bu başarıları elde ettiniz, hiçbir başarı tesadüf değildir. Sizler aslında yıllardır gayretli ve disiplinli çalışmanızın şu anda meyvesini alıyorsunuz. Eğitim öğretim hayatınızın bütün aşamalarında bu başarıyı göstermenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Liselere geçiş sınavında Karabük'te geçen yıl yüzde 15'lik dilimde 500 civarında öğrencinin olduğunu, bu sene bu sayının daha da yukarılara çıktığını aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"Bizim 10 öğrencimizden 9 tanesi liselere giriş sınavına giriyor. Ancak biz biliyoruz ki aslında sınavla öğrenci alan okullarımız onlara verilen kontenjan gereği yüzde 15'lik dilimden öğrenci alıyorlar. Adrese dayalı öğrenci alan okullarımız da diploma puanına göre öğrenci alıyorlar. Yani bu demektir ki çalışmak ve sonucunda elde edilen başarı her zaman için bir ihtiyaç. Dolayısıyla her öğrencimiz istedikleri bölümlere girmek için ellerinden gelen gayreti göstermektedir. Bizim esas gayemiz bütün çocuklarımızın iyi bir eğitim alıp en iyi yerlere yerleşmesidir, sizleri tebrik ediyorum, Allah hayırlı uğurlu etsin. Öncelikli olarak sizlere, ailelerinize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Sizler iyi bir eğitim aldığınız müddetçe ülkemiz de sizlerin gayretiyle kalkınmış olacak, hak ettiği yere ulaşmış olacaktır. Bizler de hem yöneticiler olarak çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içindeyiz. Hem yönetici hem de anne baba olarak bu işin içerisindeyiz. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek Ülkemizin de geleceği o kadar parlak olur. Ben tekrar sizlere emek veren öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, anne babalarınızı ve sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Program, Vali Fuat Gürel tarafından öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

