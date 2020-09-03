Karabük'te terfi eden hakem ve gözlemciler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 20202021 sezonunda profesyonel liglerde ve bölgesel liglerde görev yapacak hakem ve gözlemciler açıklandı.

Yeni sezonda profesyonel liglerde ve bölgesel liglerde görev yapacak hakem ve gözlemciler içerisinde Karabük'ten 9 hakem ve 2 gözlemci yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemciler klasmanlarına göre yeni sezonda liglerde görev alacak. Karabük'ü temsil edecek hakemler: Mustafa Hakan Belder , Taner Tuncer ve Burak Demirkıran ; Klasman hakemi , Muhammet Oğuzhan Öztaş ; Klasman Yardımcı Hakemi , Sedef Altuntepe ; Kadın Bölgesel Hakemi , Emrecan Durgut ; Bölgesel Hakem , Burak Şensoy , Mehmet Özefe ve Mertcan Diner ; Bölgesel Yardımcı Hakem oldu. Gözlemciler de ise Numan Bahadır Kayışoğlu ; Klasman Gözlemcisi , Doğan Nalbantoğlu ; Bölgesel Gözlemci olarak görev yapacak.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Tuncer, liglerde görev yapacak olan hakem ve gözlemcilerine başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunurken, "Klasman hakemliğine terfi eden Burak Demirkıran , Bölgesel Hakemliğe terfi eden Emrecan Durgut ve Bölgesel Yardımcı Hakemliğe terfi eden Mertcan Diner tebrik ediyoruz. Aynı zamanda 9 hakem ve 2 gözlemci ile ilimizi temsil etmenin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Başarının da birlik ve beraberlik duygusu ile beraber çalışmanın bir sonucu olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Karabük İl Hakem Kurulu Başkanı Doğan Nalbantoğlu ise Karabük'te ki hakemlerin başarısı ile gurur gurur duyduğunu belirterek, "İlimizi üç klasman hakemi ile temsil etmek gurur verici bir olay. Bir bölgesel hakem ve bir bölgesel yardımcı hakemin de yükselmesinin Karabük hakemliği adına büyük bir başarıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlik ve beraberliğin camiamızı iyi yerlere taşıyacağını hep söyledik. Bu durumun da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bir üst klasmana terfi eden hakemlerimizin pandemi süreci öncesi ve sonrasında planlı , disiplinli ve başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Nalbantoğlu, "Çalışma arkadaşlarımızın başarısında emeği geçen İl hakem Kurulu üyelerine ,Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Şube Başkanı Taner Tuncer başta olmak üzere Dernek Yönetimine, tüm hakem ve gözlemcilerimize, tesis konusunda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Coşkun Güven ‘e , Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı İhsan Çevik ‘e ve taban birliklerine ayrıca teşekkür ediyorum. Karabük hakemliğini daha iyi yerlere getirebilmek için camia olarak daha fazla kenetlenip birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda klasmanlarda görev alacak tüm hakem ve gözlemci arkadaşlarımıza başarılar dileriz ‘’ şeklinde konuştu.

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