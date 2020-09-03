Kaymakam Türköz'den ziyaretler

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Andaç, Başhekim Yardımcısı Hüseyin Özer, Hastane Müdürü Mehmet Şahin ve Müdür Yardımcısı İlyas Dökecek tarafından karşılanan Kaymakam Türköz, görevli doktorlar ve görevli personeller hakkında bilgi aldıktan sonra hastane içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Pandemi sürecinde yapılan uygulamalar, yatak kapasitesi, yatan hastalar, poliklinikler ve acil servis hakkında Kaymakam Türköz, Başhekim Andaç tarafından ayrıca bilgilendirildi.

Kaymakam Türköz Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünü de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Kaymakam Mehmet Türköz’e, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ve yapılacak projeler hakkında ayrıca bilgilendirmede bulundu.

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