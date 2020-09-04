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Karabük Valisi Gürel: "Artış devam ederse yasaklamalar gelebilir" "Rakamların özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim. Bunlar şu anda üstesinden gelebileceğimiz noktada"

İHA

Karabük Valisi Gürel: "Artış devam ederse yasaklamalar gelebilir" "Rakamların özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim. Bunlar şu anda üstesinden gelebileceğimiz noktada"

Karabük Valisi Fuat Gürel, son haftalarda korona virüs (Covid19) vakalarının arttığını, artışın devam etmesi durumunda yeni yasaklamaların gelebileceğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de Vali Fuat Gürel'in katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Şirinevler Mahallesi'nde yapılan denetime katılan Vali Gürel, esnafları gezerek, maske, mesafe ve kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Gürel, 1 Haziran’da başlayan kontrollü sosyal hayat döneminden sonra denetim ekiplerinin sürekli sahada olduğunu söyledi. Kurban Bayramı sonrasında vaka sayılarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Gürel, "Bu artışların azaltılması ile alakalı bir kısım ek tedbirler planladık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de köy ve sokak düğünü, kına ve sünnet düğünü gibi etkinliklerle ilgili yasaklamalar getirildi, bugün itibariyle bu yasaklama kararlarını aldık ve uygulamaya koyduk. Bundan sonra ki süreçte köy ve sokak düğünü, kına, sünnet düğünü gibi bir kısım etkinlikler yasaklandı. Sadece düğün salonlarında 1 saat ile sınırlı kalmak kaydıyla oyunsuz düğün ve nikahlar serbest, onun dışındaki bütün etkinlikler yasaklanmış durumda. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar ile 15 yaş altı çocuklar sadece 1. ve 2. dereceden akrabalarının düğünlerine ve nikahlarına gidebilirler, onun haricinde yasak" dedi.
Bunun amacının 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları korumak olduğunu aktaran Gürel, "Çünkü onlar için bu hastalık çok daha kötü sonuçlar verebilmekte. Son günlerde şunu anladık ki, bu hastalık sadece 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı etkilemiyor, neredeyse bütün herkesi etkileyebilecek duruma geldi. Virüs maalesef çok kolay bulaşabiliyor ve ölümcül sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızın öncelikle kendi ailelerinin, akrabalarının ve sevdiklerinin sağlıklarını düşünmesi lazım, zaten bunu sağladığımız müddetçe toplumu da korumuş oluruz. Toplum olarak el birliği ile mücadele etmemiz gereken bir virüs ile karşı karşıyayız, ülkemizde ve ilimizde inşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz tüm mücadelemiz o yönde" diye konuştu.

"Yasaklamalar gelebilir, arzumuz bunların olmaması"
İl merkezinde 13 denetim ekibi olduğunu, ilçelerde de ayrıca oluşturulan denetim ekiplerinin olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:
"Denetim ekiplerimiz her gün sahada ve denetim gerçekleştiriyorlar, şu ana kadar 33 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik ve bu sayı her gün artmakta. Maksat vatandaşımızın duyarlılığını arttırmak, belirlenen kurallar çerçevesinde esnafımızın bu süreçten zarar görmeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek açısından iş yerlerinden faydalanmasını sağlamak. Eğer artış devam ederse mecbur kalıp bir kısım kararlar ve yasaklamalar gelebilir, arzumuz bunların olmaması. Rakamların özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim. Bunlar şu anda üstesinden gelebileceğimiz noktada. Özellikle belirtisi olmayan vakalar da evlerde devam edilmekte, bunları takip ediyoruz. Hiç kimsenin hasta olmasını istemiyoruz, hızlı şekilde yayılıyor. Herkes sağlığına dikkat ederse bu mücadelede başarılı olacağız."
Denetimlerde Vali Gürel'e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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